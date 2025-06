Anziana truffata a Bagni di Lucca, denunciate tre persone: le avevano sottratto 6mila euro

Bagni di Lucca (Lucca), 10 giugno 3025 – I carabinieri della stazione di Bagni di Lucca ( Lucca) hanno identificato i presunti responsabili di una truffa ai danni di una donna di 85 anni avvenuta a gennaio scorso. Tre persone, originarie di Napoli, età tra i 40 e i 50 anni, si spiega dall'Arma, sono state denunciate «per aver messo in atto il noto stratagemma del falso appartenente alle forze dell'ordine» e del falso incidente che avrebbe coinvolto un familiare, che ha portato la vittima a consegnare ai truffatori oro e denaro per circa 6.000 euro. In particolare la vittima, contattata telefonicamente, era stata indotta a credere che la figlia fosse stata arrestata a seguito di un grave incidente stradale e che, per ottenere la sua liberazione, fosse necessario pagare una cauzione: «Gli impostori si sono poi presentati presso la sua abitazione per riscuotere il denaro».