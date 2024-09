Antonio Fanucchi confermato presidente dell’associazione “50 & Più Toscana“

Importante riconoscimento per Antonio Fanucchi, che nei giorni scorsi è stato confermato alla guida del Sistema 50 & Più Toscana. La decisione – per acclamazione – è stata presa durante una riunione tenutasi nella sede di Confcommercio Toscana a Firenze, alla quale hanno preso parte i presidenti delle 50 & Più delle dieci province toscane fra i quali lo stesso Fanucchi, che poche settimane fa era stato rieletto alla guida della 50 & Più di Lucca. Con la conferma del prestigioso incarico, Fanucchi resterà alla guida dell’organismo regionale per altri 5 anni, vale a dire sino al 2029. Si tratta per lui del terzo mandato consecutivo da presidente toscano dell’Associazione, a testimonianza della bontà del lavoro svolto sinora. “Non posso che ringraziare di cuore i colleghi – afferma Fanucchi – per questo ennesimo attestato di stima e fiducia nei miei confronti, che cercherò di ripagare con il massimo impegno e il lavoro“. Vicepresidente sarà Loretta Raffaelli, presidente in carica di 50 & Più Livorno. A Fanucchi le congratulazioni e i migliori auguri di un buon lavoro da parte del presidente e della direttrice di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara.