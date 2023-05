Antonia Ambrosetti è pediatra a “Lucca 1“ dal primo giugno

2Da giovedì 1° giugno nell’Ambito Lucca 1 sarà attivato un incarico provvisorio alla pediatra di libera scelta Antonia Ambrosetti a seguito dalla cessazione del rapporto convenzionale con la dottoressa Maria Rosaria Di Vincenzo. L’Azienda procederà al passaggio massivo dei pazienti in carico alla precedente titolare e non sarà necessario, da parte delle famiglie, provvedere ad una nuova scelta assistenziale. L’Asl ricorda che è possibile scegliere medico o pediatra dal proprio pc, smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi agli sportelli. Al servizio on line si può accedere tramite: App Toscana Salute di Regione Toscana; richiesta con form on-line a https:form.uslnordovest.toscana.itindex.php?option=com_chronoforms6&chronoform=cambio-medico; Totem PuntoSI; sul sito Open Toscana.