“All’Antico Vinaio“ apre a Lucca. Caccia al fondo che sarà in centro

Lucca, 16 maggio 2024 – Nel novembre 2021 aveva varato il suo primo “Bada come la fuma a New York“, oggi nella grande mela di locali ne ha tre. La protagonista sottintesa è ancora e sempre lei, la strepitosa focaccia “griffata“ Antico Vinaio. Gustosa, strabordante anche nei confini territoriali al punto che sta per sbarcare anche a Lucca, in pieno centro storico.

La caccia al fondo a misura di schiacciata farcita doc è già iniziata ma non ha ancora trovato il punto ottimale di approdo. Le opzioni sul piatto sono tante: un punto centralissimo o una zona più defilata? La prima opzione ha un limite, potenzialmente superabile: nelle zone “rosse“, quelle più ambite, non può aprire un’attività di somministrazione in più rispetto a quelle che già ci sono. Ma è comunque possibile “prendere il posto“ di una che se ne va o se ne è andata. Il problema non si pone se anche la scelta fosse una zona meno in prima fila, il potere calamita dell’Antico Vinaio è comprovato. Chi è vicino al maestro della focaccia comunque conferma le voci che si rincorrono da un po’.

A breve in centro storico l’Antico Vinaio aprirà il suo 29esimo punto vendita. O forse il 30esimo? Sembra infatti che l’intenzione della società sia quella di dare la precedenza alla nostra rivale storica, ora anche in tema di focacce gourmet: Pisa. La nostra provincia infatti ha già un locale a Forte dei Marmi che la porta un passo più avanti nelle mire del gruppo imprenditoriale. Ma i tempi sono comunque strettissimi. Se non “la fumerà“ entro il 2024, al massimo si sforerà nel 2025. Oggi “All’antico Vinaio“ ha già 6 locali a Firenze (dove è nato), 3 a Milano, 3 a Roma, 1 a Torino, 1 a Forte dei Marmi, 1 a Bergamo, 1 a Campi Bisenzio, 3 a New York, 3 Los Angeles, 1 a Las Vegas, 1 a Napoli. E per il 2024 è pronto ad approdare a Parigi, Barcellona e Madrid.

Giusto ieri su Facebook, l’artefice di tutto, Tommaso Mazzanti, mentre maneggiava un trionfo di gorgonzola, prosciutto crudo, granella di nocciole e miele (“guarda come la cola“) su un letto di focaccia calda, aveva annunciato della prossima nascita di un “Av“ In Italia. Riguarderà la Toscana? La bottega di cucina artigiana che è diventata impero, un po’ come avvenne per Mc Donald’s, spaventerà non poco i colleghi lucchesi ma certo sarà punto di attrazione per una città che vede diversi fondi sfitti anche nei punti clou del centro. E vediamo quando e come “la fumerà“.