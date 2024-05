All’Antico Vinaio in crescita. Ci sono 29 posizioni aperte

All’Antico Vinaio cerca personale in attesa delle prossime aperture dei suoi punti vendita. Il famoso franchising di schiacciate ripiene di prodotti toscani tipici e di altre specialità della cucina di strada, partito da Firenze e arrivato in gran parte d’Italia e del mondo, è alla ricerca di ragazzi e ragazze motivati e in linea con la filosofia aziendale da inserire nella propria squadra. Sono ventinove le posizioni aperte in Italia. In Toscana ci sono offerte di lavoro sia a Forte dei Marmi sia a Firenze. In particolare si cercano cuochi, addetti alla casa, banconieri, camerieri, ma anche hostess e steward. Sul sito istituzionale di All’Antico Vinaio, nella sezione Lavora con noi, ci si può candidare inserendo il cv e i propri dati.