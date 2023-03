Anteprima Vini al Real Collegio Partenza col botto per la fiera che propone ben 600 etichette

Ieri, in una calda giornata di quasi primavera, il Real Collegio ha accolto la 22ª edizione di Anteprima Vini della Toscana, la manifestazione enogastronomica che ospita nella nostra città più di 70 produttori e più di 600 etichette in degustazione, tutte provenienti dalla costa del Mar Tirreno. Una giornata all’insegna dei più variegati sapori del vino e non solo: successo anche per l’edizione zero di “Condi_Menti“, evento nell’evento con la direzione artistica dello chef Cristiano Tomei e la partecipazione della star della pasticceria Damiano Carrara.

"Siamo alla 22ª edizione e la manifestazione ha acquisito una continuità nel tempo che ci rende fieri. Anteprima Vini è cambiata nel corso degli anni, siamo di fronte a un cambiamento dei consumatori che preferiscono la qualità alla quantità – dice Alessandra Guidi, responsabile di Event Service Tuscany –. Il pubblico è giovane, dinamico e appassionato di vino. La manifestazione valorizza il nostro territorio e le sue diverse espressioni di vini, qua si può incontrare chi fa il vino ogni giorno".

Ma non solo. Carrara e Tomei hanno allestito una tavola familiare e all’insegna del buon cibo dove gli ospiti possono assaporare le delizie degli accostamenti, spesso fuori dall’ordinario, che i due esperti del buon gusto hanno messo in tavola. "Questa è una grande tavolata dove ci sediamo per parlare con gli amici che ci verranno a trovare – dicono Cristiano Tomei e Damiano Carrara -. Parleremo di ciò che facciamo ma soprattutto… mangeremo! La cucina e la pasticceria sono lo specchio della nostra vita e noi vogliamo condividere ciò che siamo e ciò che facciamo, valorizzando la territorialità del nostro lavoro. Uno scambio di idee in una tavola apparecchiata, come a casa, che diventa luogo di incontro". Anteprima Vini continua oggi, al Real Collegio, dalle 11 alle 19.

Successo anche per Lucca Gustosa, la tre giorni dedicata al cibo e al piacere del palato, che si chiude oggi: particolare interesse per gli chef Federica Continanza, specializzata in cucina vegana, e Claudio Menconi, guru della cucina decorativa, protagonisti in Anfiteatro.

Gi.Alb.