Anno zero per i giovani rossoneri

Dopo i giorni di sosta e di riposo per le feste, il settore giovanile della Lucchese si prepara ad affrontare il 2024. Purtroppo i risultati non aiutano di certo, ma l’obiettivo come più volte dichiarato dal responsabile Bruno Russo è quello di costruire qualcosa di importante. E questo anno zero della società del patron Bulgarella sicuramente serve per gettare le basi di qualcosa destinato a durare nel futuro. La formazione Primavera allenata da Di Stefano, tornerà a giocare sabato 13 gennaio con la trasferta di Lecco. Nella prima giornata del girone di ritorno i rossoneri andranno alla ricerca della prima vittoria di quest’anno, contro una formazione quella lombarda che occupa il quartultimo posto con undici punti, proprio davanti ai ragazzi di Di Stefano fermi a dieci. Una vittoria che alla Lucchese manca dal 18 novembre nel confronto casalingo contro la Triestina 2 a 1 il risultato e per questo motivo servirà subito una partita giocata bene e senza tanti errori.

Alessia Lombardi