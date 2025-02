Animando si fa in quattro. Da De André a Bob Dylan

Fabrizio De André, Ennio Morricone, i maggiori cantautori della musica francese del ‘900, Bob Dylan e altri ancora saranno al centro della quarta Rassegna della Canzone d’Autore, promossa dal Centro di promozione musicale Animando. Tra i protagonisti anche il cantautore Massimo Bubola, che salirà sul palco con un reading-concerto dedicato alla sua carriera e un inedito spettacolo che allarga i confini fuori dall’Italia per approdare direttamente negli Stati Uniti e nella New York degli anni Sessanta, con la svolta elettrica di Bob Dylan. I quattro appuntamenti si terranno nella Sala del Capitolo del Real Collegio, sempre alle 18.

La rassegna propone un viaggio musicale che attraversa momenti diversi della storia del Novecento della musica, rendendo omaggio ai grandi protagonisti della canzone d’autore. “Un calendario che celebra il valore artistico e culturale di questa forma musicale attraverso una selezione diversificata di artisti e repertori - spiega Giovanni Del Carlo, presidente di Animando -. Quest’anno introduciamo novità significative, presentando stili e modalità diverse, dove alla musica si affianca anche l’interpretazione teatrale, oltre all’artista del territorio va in scena anche un nome di richiamo nazionale come Massimo Bubola. L’obiettivo è di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, offrendo a ciascuno la possibilità di ritrovare brani e autori amati o scoprirne di nuovi”.

Come assaggio Animando organizza la Giornata del Socio, un momento dedicato alle tante persone che hanno deciso di supportare il Centro di promozione musicale, nato ormai 11 anni fa, che si terrà sabato, alle 16.30 alla Casermetta del Castello di Porta San Pietro, sede dei Lucchesi nel Mondo, sulle Mura. La rassegna prende il via domenica 16 febbraio con “Parole e Musica d’Autore”, spettacolo a cura del Trio Onda Acustica e Giulio D’Agnello. Il trio, composto da Giulio D’Agnello (voce e chitarra), Mauro Redini (fisarmonica) e Alessandro Sodini (mandolino), proporrà un repertorio che spazia da Fabrizio De André a Paolo Conte, passando per Ennio Morricone e Armando Trovajoli, con incursioni nella musica popolare e nello standard jazz. Domenica 23 febbraio sarà la volta di “Paris Canaille - la canzone d’autore dei maledetti francesi” con Giangilberto Monti e Ottavia Marini. Il terzo appuntamento, domenica 2 marzo, vedrà protagonista Massimo Bubola (nella foto) con “Sognai talmente forte”, reading-concerto che ripercorre la sua lunga carriera e della storia della musica d’autore italiana. A chiudere domenica 6 aprile, sarà “Bob Dylan, il fantasma dell’elettricità”. Biglietti su www.oooh.events o in loco.