Anffas trova una nuova casa. Associazione ospite alla Mediateca

Anffas trova...una nuova casa ad Altopascio. Il Comune della cittadina del Tau, concede l’uso gratuito alla associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo (la sezione lucchese), dei locali ubicati in piazza Ospitalieri, nella sala comunale "Mediateca" per l’organizzazione di momenti aggregativi e di inclusione.

Naturalmente lo scopo è organizzare eventi e iniziative a favore di soggetti con disabilità, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2024, con possibilità di prorogare l’utilizzo di locali fino alla fine dell’anno scolastico 2024 2025, quindi fino a giungo, con utilizzo per due volte il mese dalle ore 15,30-17,30.

Un aiuto concreto e importante per l’associazione, che potrà usufruire di spazi attrezzati e moderni. Lo stabilisce al delibera di giunta numero 132 riconoscendo la funzione sociale di questa concessione ad una associazione che da sempre sostiene le persone con queste disabilità che però possono fornire momenti straordinari di attività ricreative e di aggregazione. Spesso mancano gli spazi necessari per svolgere attività di questo genere. Il Comune di Altopascio ha dato all’associazione questa possibilità, che potrà essere una grande risorsa per aiutare i ragazzi affetti da disabilità, che potranno accedere ad una serie di eventi organizzati nei prossimi mesi.

M.S.