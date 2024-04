Andreucci quinto

Quinta posizione tra i piloti iscritti al campionato italiano Rally per Paolo Andreucci e Rudy Briani al termine del Rally Regione Piemonte, secondo appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2024, disputatosi sulle tecniche e spettacolari prove speciali intorno ad Alba in provincia di Cuneo.

La vittoria è andata alla coppia Basso-Granai, che comanda anche la classifica. Il pluricampione italiano rally, già tre volte vincitore del Campionato Italiano Rally Terra proprio con le coperture MRF Tyres, ha preso il via con una Citroën C3 Rally2 gestita da Sportec per i colori della RO Racing nell’ambito dell’importante programma di sviluppo delle coperture da asfalto che sta quest’anno portando avanti in supporto all’attività sportiva di MRF Tyres.

"È stata una gara positiva - commenta Paolo Andreucci - e abbiamo svolto un lavoro molto approfondito. Abbiamo preso parte al Rally Regione Piemonte per continuare questo percorso e devo dire che i dati che abbiamo raccolto saranno molto utili per consentire al reparto ricerca e sviluppo di MRF Tyres di finalizzare un ulteriore step relativamente agli pneumatici da asfalto".

"La gara ha presentato tante caratteristiche di fondo diverse - conclude - , abbiamo testato più soluzioni e sono sicuro che il lavoro svolto sarà molto utile anche per i futuri impegni".

Dino Magistrelli