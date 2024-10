Ancora incidenti sulla via Nuova per Pisa. Scontro frontale: feriti due automobilisti

Ancora incidenti sulla via Nuova per Pisa SS12. Una squadra della sede centrale dei Vigili del fuoco è intervenuta ieri verso le 10.30 per un incidente stradale, all’altezza di Massa Pisana, che ha coinvolto due auto scontratesi frontalmente. I vigili del fuoco (nella foto) hanno estratto i rispettivi conducenti, consegnandoli ai soccorritori del 118. Per la viabilità e i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale. “Promesse disattese, una totale indifferenza rispetto alle questioni di questa parte di territorio comunale, la periferia sud che resta la grande assente nelle scelte, nelle azioni e negli interventi dell’amministrazione Pardini, e dell’assessore Barsanti delegato proprio alle periferie. Eppure sulla via per Pisa, all’altezza di San Lorenzo a Vaccoli, si continuano a registrare incidenti stradali con gravi conseguenze per le vittime: ma di chi oggi amministra ci ricordiamo solo grandi proclami e continue strumentalizzazioni quando gli stessi erano all’opposizione. Da due anni e mezzo, però, gli interventi stanno a zero”. A dirlo è il consigliere comunale del Partito Democratico, Gianni Giannini, che torna a chiedere azioni e sollecitazioni in ambito di sicurezza stradale sulla statale che attraversa Massa Pisana, San Lorenzo a Vaccoli e Santa Maria Del Giudice.