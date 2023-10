Anche un’escape room a tema cybersecurity

Anche la Scuola IMT Alti Studi Lucca partecipa a Lucca Comics & Games 2023 con un’area espositiva allestita negli spazi della biblioteca della scuola, in piazza San Ponziano (accesso da via Elisa). Quasi 1.000 metri quadrati dedicati alla scienza, alla cultura, all’alta formazione e alla promozione del cambiamento sociale.

Sotto la direzione di Lucca Crea, in collaborazione con il progetto-rete Giocaruolando e la supervisione scientifica del Game Science Research Center, IMT offrirà un programma ricco e originale a tema “games“: dal gioco analogico al quello digitale, dal gioco da tavolo agli esports, dallo studio delle dinamiche di gioco all’influenza delle pratiche ludiche e della cultura del gaming sulla società moderna. L’iniziativa è frutto di una straordinaria convergenza tra passione, ricerca e professionalità, in perfetta continuità con l’accordo di collaborazione tra Lucca Crea e Scuola IMT Alti Studi Lucca che, quattro anni fa, ha dato il via alle attività del Game Science Research Center e che ha creato le basi per fare di Lucca città non solo dei Games, ma anche della Game Science.

I visitatori avranno anche l’opportunità di partecipare a sessioni interattive di giochi da tavolo, digitali e di ruolo, di cimentarsi con una vera escape room a tema cybersecurity, di provare prototipi di giochi su science diplomacy, sostenibilità e coesione sociale, di seguire seminari e workshops, di intervenire a dibattiti sull’importanza del gioco nella promozione della creatività, della cooperazione, dell’inclusione sociale e dell’apprendimento.