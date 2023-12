Anche oggi la Fabbrica del Natale

Grande successo per il secondo fine settimana della Fabbrica del Natale. Numerosi i laboratori e le attività, seguiti da un aperitivo musicale a villa Bottini. Il secondo weekend di eventi si conferma un successo, e a villa Bottini la ricca programmazione fa il boom di presenze anche grazie alla mostra, che si potrà visitare per tutta la durata della programmazione natalizia, intitolata “Lucca di una volta: scatti d’autore” a cura dell’Archivio Fotografico del Comune di Lucca “Arnaldo Fazzi”.

La programmazione, realizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con Lucca Crea e con le associazioni di volontariato, è parte integrante dell’offerta di Lucca Magico Natale, rivolta in particolare alle famiglie e ai bambini. Venerdì e sabato pieni di gioia e tante presenze. successo per i numerosi laboratori e anche per Babbo Natale in Vespa pronto ad abbracciare i bambini che erano presenti. Oggi si ripete.

Rebecca Graziano