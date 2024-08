Anche lo show in aria. In piazzale Arrigoni la magia di mezzanotte

Dalla mezzanotte del 31 agosto sarà d’obbligo guardare in alto per lo straordinario spettacolo che si preannuncia il fiore all’occhiello di questa edizione della Notte Bianca. L’inedito show “in aria“ andrà in scena appunto a mezzanotte in piazzale Arrigoni, un’esibizione tutta da vivere a cura di Paolo Zanarella e Silvia Zotto che vedrà il primo suonare sospeso nel vuoto e la seconda danzare – anche lei sospesa in aria – sulle sue note.

Tra le visite guidate quella nei sotterranei delle Mura, dentro Cartasia (con esperienza tattile per non vedenti), immersi nelle leggende di Lucca, nel Museo Cresci, “conoscendo“ Giacomo Puccini, e poi “Lucca Rosso Fuoco“ ovvero le coppie celebri della città. Non manca “Lucca Hot“ tra passioni e intrighi amorosi, un’altra visita su Puccini in viaggio tra genialità e sregolatezza tra le vie di Lucca, le donne di Puccini, poi “Lucca Misteriosa“ tra diavoli e fantasmi fino diritto all’inferno, Lucca incantata tra misteri e sortilegi nell’arborato cerchio. Ci si prenota da oggi al Centro informazioni turistiche Lucca Plus in piazzale Verdi (0583.492251, [email protected] dalle 9.30 alle 18). Tutte le visite guidate sono gratuite. Un programma in cui non mancano spazi per i bambini con la Kids Zone che sarà in piazza Napoleone a partire dalle 18 per un’immersione totale in un favoloso mondo incantato. Tra le curiosità il Buccellato party insieme al cantante Andrea Biagioni & The Barbapapas in piazza San Michele alle 20.

Musica dal vivo, sempre alle 20, al Baluardo San Salvatore con la “Notte Bianca del Boia“ mentre, in contemporanea, si terrà in Cortile degli Svizzeri la lezione di avvicinamento al tango con l’associazione Que Rido. Saranno aperti la Domus Romana, il Museo della Cattedrale (fino alle 23.30), la Torre Guinigi e la Torre delle Ore (fino a mezzanotte), il Museo del motore a scoppio Barsanti e Matteucci (fino alle 23), la mostra di balestre e pali alla casermetta di San Paolino a cura delle Contrade San Paolino, mentre i Balestrieri saranno attivi alla Casermetta San Pietro con visite guidate e spettacolo per tutta la famiglia dalle 21.15 alle 22.30. In più speciale mostra “Astor Piazzolla“ in Cortile degli Svizzeri.

Aperto anche il Museo nazionale di Palazzo Mansi (ultimo ingresso alle 22.30) con visite tematiche (ticket 4 euro) mentre in San Micheletto si può visitare la mostra di acquarelli di Silvana Rava. Visitabile in notturna anche il Museo Paolo Cresci in Cortile Carrara (fino alle 23), la mostra su Canova e dintorni alla Cavallerizza di piazzale Verdi (ultimo ingresso alle 23) e Palazzo Pfanner fino a mezzanotte. Da non perdere alle 21.15 a Palazzo Sani l’osservazione delle stelle con telescopi di ultima generazione a cura di Centrottica Lucca, ma anche il concerto inclusivo in piazza San Giusto, “udibile“ da tutti grazie alle pedane sensoriali, con Luccasenzabarriere, Abilis Bilinguismo italiano e Ente nazionale Sordi Ets. Alle 21.30 lo spettacolo teatrale “Otello“ con i ragazzi dell’Accademia di Recitazione Toscana, regia di Jonathan Bertolani, in collaborazione con Ludica. Tanti dj set, disseminati per tutta la città e tanti momenti di danza (Cortile degli Svizzeri, piazza Napoleone, piazza Cittadella, Guidiccioni, Napoleone e San Martino).

Tra gli spettacoli più “ritardatari“ a partire dalle 23 quello della Palestra Ego a Palazzo Sani “Pilates e Yoga White Night“, i Moruga Drum in giro per la città, l’irresistibile “C’è Cesca in città“ e i suoi “pericolosi“ live, dance performance in Corso Garibaldi. Da mezzanotte “In the air“ in piazza Antelminelli, a mezzanotte e mezzo spettacolo di danza in cortile degli Svizzeri. Una ricca no-stop all’insegna del “Nessun dorma“.

L.S.