Bagni all'asta, Berlusconi: "Noi favoriti? Pago 150 mila euro l’anno solo per i bagnini"

Forte dei Marmi, 18 febbraio 2022 - Le spiagge chic fortemarmine all’asta? Per Alessia Berluconi, titolare del bagno Alcione, il rischio è che si scateni "l’assalto alla diligenza, con impossibilità per i piccoli imprenditori di competere con la potenza dei grandi gruppi". "Devono essere scritte regole che tutelino specificità e sacrifici – sostiene – in questo disegno di legge che piomba in modo frettoloso addosso ai balneari per responsabilità della politica. Fissare dei precisi termini delle aste era doveroso, ma il metodo seguito in questi due anni è discutibile perchè non si tiene conto di tutte le diversità che ci sono sul territorio demaniale italiano. Doveva essere rispettata la scadenza del 2033 come previsto dalla legge dello Stato, non si possono cambiare le regole del gioco quando gli imprenditori hanno pianificato i propri investimenti. La mappatura delle spiagge poi doveva essere più capillare per capire anche chi sono i titolari di concessione, cosa hanno o non hanno fatto in questi anni. Se non c’è consapevolezza di questo, come si può decidere chi tenere dentro e chi far uscire?". Berlusconi entra poi ad analizzare le prospettive per Forte dei Marmi. "Sicuramente è una delle località più appetibili in Italia – aggiunge – e le aste non dovrebbero preoccupare solo i balneari ma anche l’amministrazione comunale perchè le spiagge sono state il fulcro di crescita del paese, generando quel turismo storico che poi ha integrato i nuovi ospiti stranieri. Queste specificità dovranno trovare adeguata tutela. Purtroppo siamo anche vittime di luoghi comuni, quella dei balneari è una categoria poco amata perche forse poco conosciuta. Infatti la sorveglianza è a carico nostro: io ho 8 bagnini che da maggio a ottobre comportano una spesa aziendale di 150mila euro; l’iva in spiaggia è del 22% mentre in tutte le altre realtè turistiche è al ...