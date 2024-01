Anche il rapper Geolier al Summer Festival

Un altro straordinario annuncio per Lucca Summer Festival che aggiunge al cartellone Geolier, il nuovo grande protagonista del rap italiano, che salirà sul palco di piazza Napoleone venerdì 5 luglio, alle ore 21. Biglietti in vendita da stamattina. a partire dalle ore 11.

Talento con pochi pari, poliedrico ma con un’identità forte e ben delineata, capace di non ripetersi mai, Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e, allo stesso tempo, in grado di mostrarsi al suo pubblico in continua evoluzione, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Geolier ha collezionato in così poco tempo importanti certificazioni - ben 53 dischi di platino e 23 dischi d’oro - e oltre 1.4 miliardi di streaming audio/video.

Dopo il disco d’esordio “Emanuele” e l’uscita de “Il Coraggio dei Bambini”, suo secondo album, il rapper napoletano ha scritto un altro pezzo di storia con “Il Coraggio dei Bambini - Atto II”. “Il Coraggio dei Bambini”, certificato cinque volte platino da FIMI/GfK Italia, è alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e in testa anche alla Classifica Top Album FIMI 2023. Nel 2024 sarà tra i giudici scelti per il programma Netflix “Nuova Scena - Rhythm+Flow Italia”, la competizione musicale del mondo rap, prodotta da Fremantle, con Fabri Fibra e Rose Villain, alla ricerca dei protagonisti che segneranno la nuova scena rap italiana. A febbraio Geolier parteciperà alla 74ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “I p’ me, tu p’ te”.

Geolier è quindi il quindicesimo artista del Summer 2024, che ha in cartellone, al momento, quattordici grandi concerti, a partire dal doppio show di Ed Sheeran (8/9 giugno) sugli spalti. Gli altri, in piazza Napoleone: Swedish House Mafia, Tedua, Geolier, Smashing Pumpkins & Tom Morello, Rod Stewart, Calcutta, Lenny Kravitz, Diana Krall, Salmo & Noyz, Mika, Sam Smith, Toto & Marcus Miller.

Paolo Ceragioli