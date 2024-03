Anche al Vallisneri il progetto “Martina“ del Lions Club Le Mura

Il Lions Club Lucca Le Mura, come consuetudine, ha portato avanti anche nel 2024 il “Progetto Martina”, service permanente rivolto ai ragazzi della scuola secondaria superiore, che si pone come obiettivo principale la sensibilizzazione dei giovani sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori. Gli incontri sono avvenuti con le classi IV SD e IVS A del Liceo Scientifico Vallisneri. Introdotti dal presidente del Lions Club Lucca Le Mura, Pietro Fazzi, gli incontri sono stati condotti dal dottor Guglielmo Menchetti, medico da più di 10 anni referente del Club per questo service, con la preside e il prof Carissimi.