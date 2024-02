Anastasia Giusti all’arpa e Ukulollo di nuovo insieme in concerto

Domani alle 17, nei locali del Centro Chiavi d’Oro in centro storico, “Anastasia e Ukulollo di nuovo insieme”, concerto- spettacolo che intreccia le abilità fuori dal comune di due virtuosi della musica: Anastasia Giusti all’arpa celtica e Lorenzo Vignando, in arte Ukulollo, all’ukulele. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti. Info: 0583 48097. Diplomata in canto all’Istituto Boccherini di Lucca, Anastasia Giusti si dedica da anni alla musica tradizionale nord europea, unendola allo studio dell’arpa celtica e del flauto irlandese. Nel 2011, assieme a Daniele Ranieri, fonda il duo “La Dama e l’Unicorno” con l’intenzione di proporre musica d’ispirazione celtica. Il gruppo ha partecipato a più di 100 eventi (concerti, manifestazioni, eventi legati al medioevo) tra Toscana, Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte

Lorenzo Vignando, Ukulollo, con i suoi spettacoli ha girato tutto il mondo, collaborando con un incredibile numero di artisti del mondo dell’ukulele e non. Nel 2021 ha formato l’Ukulollo Power Duo, nel quale duetta con il polistrumentista Vittorio Fioramonti. Insieme hanno girato il video “Live on the Walls of Lucca“ per la serie Ohana Session e sono stati in tour negli USA nel marzo 2022.

I video di Ukulollo hanno ricevuto numerosi premi e nomination sui più importanti siti web dell’ukulele. Il video del suo singolo Routine si è guadagnato un riconoscimento speciale dalla Città di Lucca. Il suo canale, www.youtube.com/ukulollo ha più di 840.000 visualizzazioni. Nel mese di gennaio è uscita una sua intervista su Uke Magazine, la principale rivista dell’Ukulele in Europa. Ukulollo è ambasciatore di Ukulele’s for Peace, il meraviglioso progetto creato da Paul Moore che riunisce bambini ebrei e musulmani in un orchestra di Ukulele nello

stato di Israele.