Amore per gli animali il vino e Churchill

Il vino è la bevanda più antica del mondo nata 14.000 anni fa

in Georgia nelle campagne

di Tiblisi. Gli antichi ne facevano grande uso; nella Genesi Isacco augura a suo figlio Giacobbe di avere sempre nella sua casa grano ed anfore di vino; e quindi ...mezzo bicchiere di buon vino alla sera ce lo concediamo.

Ma la cosa che più mi ha meravigliato questi giorni è apprendere che secondo alcuni studiosi i bevitori di vino dovrebbero avere il cervello più piccolo. Bah... io allora dovrei averlo minuscolo visto il mio bicchiere serale da ben 50 anni.

Ma qui mi viene in mente un altro personaggio ben più famoso di me, un certo Winston Churchill. Costui amava molto il vino e non credo proprio che il suo cervello si sia ridotto di volume visto che nel ’45 vinse la seconda guerra mondiale e pochi anni dopo il Nobel per la letteratura. Il vino inoltre è ricco in resveratrolo sostanza dal forte potere antiossidante.

Ma torniamo adesso all’amore per gli animali e siccome vivo con i cani ho da loro imparato che tutti, cani e gatti, danno amore fregandosene se sei bello o brutto, povero o ricco. E per chi teme che queste bestiole possano creare problemi ad es. a bambini allergici ecco uno stupendo lavoro svedese: noi sappiamo che se un genitore è allergico è quasi certo che anche il nascituro sarà allergico. Gli scienziati svedesi hanno dimostrato che se in casa del soggetto allergico il neonato trova già gatti o cani probabilmente egli, immunizzandosi precocemente non avrà problemi di allergia.

Ma poi: gli animali in casa fanno bene tantissimo a noi anzianotti; accarezzare e coccolare un cane o un gattino vuol dire abbassare la pressione arteriosa e migliorare il ritmo cardiaco. E poi, come asseriva Socrate (450 aC) ...più conosco gente nuova più apprezzo il mio cane.