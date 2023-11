Amore all’ombra di Napoleone. Segreti svelati

La principessa Paolina Bonaparte e “quel gran diavolo” di Giovanni Pacini: un amore all’ombra di Napoleone. Si tiene venerdì 10 novembre alla Chiesina dell’Alba il convegno dedicato ad aspetti inediti della relazione tra la sorella più brillante di Napoleone e il compositore Pacini, che ebbe come scenario anche la Lucchesia.

Ben nota è infatti la storia d’amore fra i due, per la villa a Viareggio che ancora oggi porta il suo nome, che “la plus belle femme de son temps”, come la definì il fratello imperatore, fece costruire nel 1822 per poter stare vicino al suo amante. Dell’inizio di questa relazione si conosce ancora poco e in questa fase della liaison si addentrerà il convegno, raccontando così: delle frequentazioni del salotto romano di Paolina Bonaparte (nel palazzo che oggi è sede dell’ambasciata di Francia presso la Santa Sede), da parte dell’intellighenzia dell’epoca, a iniziare da Canova, cardinali, aristocratici e uomini di cultura, diplomatici e semplici visitatori curiosi della sua celebrità; del tentativo che Paolina farà presso gli Inglesi per migliorare le condizioni del fratello a Sant’Elena; dell’aiuto che Pacini le offrirà per organizzare un viaggio verso l’isola.

Dalle 15 alle 19, a ingresso libero, vedrà gli interventi di Gabriella Biagi Ravenni, già professore associato di Musicologia all’Università degli studi di Pisa, “Quel ‘gran diavolo’ di Giovanni Pacini, un operista di successo”, di Giulia Gorgone, già direttore del Museo Napoleonico di Roma, “Paolina Bonaparte e Giovanni Pacini: un’alta relazione”, di Maria Elisa Tittoni, già Dirigente dei Musei del Comune di Roma, “La Villa romana di Paolina Bonaparte” e di Antonietta Angelica Zucconi, già bibliotecaria e studiosa della famiglia Bonaparte, “Paolina, the most consummate coquette. L’introduzione e la conclusione dei lavori sono affidati a Luigi Mascilli Migliorini, storico e massimo esperto italiano dell’epoca napoleonica.

Il convegno è organizzato a cura dell’associazione “Napoleone ed Elisa: da Parigi alla Toscana APS”, ha come referente scientifico Giulia Gorgone ed è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.Info su http:napoleoneeilsuotempo.wordpress.com e su www.facebook.comnapoleonidi. Si parlerà di “Napoleone: battaglie, giochi diplomatici e interessi economici nella Guerra di Spagna e contro la V Coalizione“ martedì 17 ottobre con il Gen.C.A Silvio Ghiselli e il Col. Vittorio Lino Biondi per l’incontro a ingresso libero organizzato dall’associazione “Napoleone ed Elisa. Da Parigi alla Toscana” e da Le Souvenir Napoléonien dal titolo “Sfida su Due Fronti Napoleone nella Guerra di Spagna e contro la V Coalizione (1808-1809)”, con inizio alle 17 nell’auditorium del complesso di San Micheletto (via San Micheletto n.3), sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che sostiene le attività dell’associazione.