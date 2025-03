“Ambientiamoci“. Studenti in visita all’azienda ’Selene’

Proseguono le iniziative dell’Università Cattolica su tutela e salvaguardia dell’ambiente. A Lucca tramite il Centro di Cultura presieduto dalla Professoressa Gemma Giannini è in atto il progetto “Ambientiamoci” che prevede anche incontri formativi in classe con esperti e la realizzazione di buone pratiche da parte dei giovani.

Proprio in questa ottica due classi del liceo artistico Passaglia di Lucca (una terza e una quarta) guidate dalla professoressa Paola Buttari parteciperanno oggi a una visita all’azienda “Selene“ a Santa Margherita. La “Selene“ produce da sessant’anni imballaggi flessibili per uso industriale associando alla qualità del prodotto una produzione sostenibile. Grazie alla disponibilità del proprietario Marco Severini i ragazzi potranno visitare la struttura e vedere i macchinari e la produzione in un’ottica di economia volta alla promozione dell’efficienza delle risorse dell’energia.

Da anni Marco Severini si è dimostrato disponibile ad accogliere gli studenti, guidando lui stesso i ragazzi durante il percorso in azienda e raccontando la sua esperienza legata al Progetto “Ambientiamoci”. Anche in questa occasione la “Selene“ metterà a disposizione degli alunni un pullman gratuito per il trasferimento dalla scuola all’azienda. E’ grazie al contributo di tutte queste realtà che si può far conoscere ai giovani studenti l’importanza del contributo di tutti per la trasformazione, la salvaguardia e la crescita della nostra casa comune per un’ecologia integrale.