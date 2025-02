Ambiente, amicizia e solidarietà. I tappi che aiutano la Tanzania

LUCCAPer la Tanzania, un’iniziativa nata dall’associazione Centro Mondialità Sviluppo Reciproco, da ormai 20 anni continua a guadagnare sempre più attenzione: quest’iniziativa, denominata “Dall’acqua per l’acqua - Facciamola bere anche in Tanzania”, è la campagna per la raccolta di tappi di plastica per finanziare la costruzione di pozzi e migliorare l’accesso all’acqua potabile nelle zone rurali della capitale Dodoma.

Il progetto unisce solidarietà e sostenibilità ambientale ed è arrivato anche nella nostra scuola: anche noi, infatti, abbiamo cominciato a raccogliere i tappi.

La Tanzania è un paese molto povero con poche risorse naturali, l’accesso all’acqua potabile rappresenta ancora una grande sfida, soprattutto nelle zone rurali e nelle aree più isolate. Le persone sono costrette a percorrere lunghe distanze per raccogliere acqua da fonti non sicure, spesso inquinate, che rappresentano un rischio per la salute. Le malattie legate all’acqua non potabile, come la diarrea e le infezioni intestinali, sono ancora una delle principali cause di morte nel paese.

Per affrontare questo problema, il CMSR ha dato via a questa iniziativa coinvolgendo le persone a livello nazionale soprattutto le scuole per trovare fondi necessari a finanziare la costruzione dei pozzi di acqua potabile nei villaggi di Dodoma. L’idea è semplice ma potente: raccogliere tappi di plastica, vendere alle aziende specializzati nel riciclo per ricreare materiali durevoli, il ricavato, l’associazione finanzia la costruzione dei pozzi in Tanzania.

Ogni tappo di plastica, anche se apparentemente insignificante, contribuisce a creare una rete di solidarietà che permette di finanziare interventi vitali per le comunità. I tappi sono stati raccolti da noi bambini e messi in scatoloni per poterli trasportare meglio, inoltre a presentarci il progetto è venuta una signora di origini tanzaniana (dipendete del CMSR) che ci ha molto colpito e stupito con tutte le informazioni e foto che ci ha fatto vedere. Così dopo l’intervista fatta a Blandina, responsabile progetti Educazione alla Cittadinanza Globale (ECG) nelle scuole, abbiamo cercato di sensibilizzare le persone a noi vicine i nostri familiari i nostri nonni sull’importanza del riciclo e sulla causa sociale legata alla raccolta.

Oltre a raccogliere i tappi, abbiamo imparato anche lezioni importanti riguardo il riciclo, l’importanza di ridurre i rifiuti e come le piccole azioni possano contribuire a risolvere grandi problemi globali, come la scarsità di acqua nelle zone più povere del mondo. Inoltre, questa iniziativa ci educa all’importanza della gestione sostenibile dei rifiuti, riguardo ai temi ambientali e alla responsabilità collettiva.