Altri due big in scena. Ethan Hawke e Schrader

La sesta giornata del Lucca Film Festival si aprirà oggi nel segno di Paul Schrader: il regista (“American Gigolo“, “Il bacio della pantera“) e sceneggiatore (“Toro scatenato“, “Taxi driver“) statunitense, Leone d’Oro alla carriera nel 2022, terrà infatti alle ore 12, al Cinema Astra, una attesissima masterclass aperta al pubblico, moderata dal critico Giona A. Nazzaro, con la partecipazione degli studenti di cinema di diverse Università italiane. Il tutto in attesa di ricevere domani sera, sempre al Cinema Astra, il Premio alla Carriera del Festival. Nel corso della giornata sono inoltre previste le proiezioni di alcuni suoi film: “Mishima - Una vita in quattro capitoli (ore 10, cinema Astra)“, “Affliction (ore 15, auditorium San Micheletto)“, “Il collezionista di carte (ore 19, auditorium San Micheletto)“.

Il secondo grande ospite di oggi sarà Ethan Hawke. L’attore e regista statunitense, quattro volte nominato agli Oscar, sarà al cinema Astra per ricevere il Premio alla Carriera del Lucca Film Festival e presentare in anteprima italiana il suo ultimo film “Wildcat“. La serata inizierà alle ore 21 con una performance dedicata a “L’attimo fuggente“, una delle tante grandi interpretazioni di Hawke, come pure quella di “Gattaca“ di Andrew Niccol, che sarà invece proiettato alle ore 17, all’auditorium San Micheletto. Lo stesso Ethan sarà infine protagonista di una masterclass aperta al pubblico, domani alle 18, nella chiesa di San Francesco, in collaborazone con la Scuola IMT, nell’ambito della Bright-Night 2024, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori.

Il programma delle varie retrospettive del festival prevede anche “Triangle of Sadness“, firmato da Ruben Östlund (ore 21, auditorium San Micheletto), che riceverà anch’egli, sabato sera, il Premio alla Carriera del Lucca Film Festival.

Da ricordare anche il concorso cortometraggi, a partire dalle ore 17, al cinema Astra, con la proiezione di: “Forever Yours“, “Binaud & Claude“, “Nightfaces“, “Stereo-Vision“, “I’m Not a Robot“, “To Whip a Horse“, “The Mysterious Adventures of Claude Conseil“, “The Bug“. Per il concorso lungometraggi, alle ore 15, sempre al cinema Astra, “The Erl-king“ di Goran Radovanović (Serbia/Bulgaria, 2024), in anteprima italiana.

Tutti gli eventi del Festival sono a ingresso libero con prenotazione effettuabile direttamente su www.luccafilmfestival.it.

Paolo Ceragioli