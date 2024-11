Altopascio, uomo trovato morto sul ciglio della strada: ipotesi auto pirata

Altopascio (Lucca), 16 novembre 2024 – Un uomo è stato trovato privo di vita sul ciglio della strada in via Centoni a Badia Pozzeveri nel comune di Altopascio ( Lucca). All'inizio sembrava potesse essersi trattato di un malore. In realtà i carabinieri stanno valutando l'ipotesi che possa essere stato investito e ucciso da un'auto. Nella notte un passante ha notato il corpo al lato della carreggiata e ha dato l'allarme. Sul posto sono arrivati mezzi del 118, che però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, e i militari della stazione di Altopascio.

L'uomo era privo di documenti ma nel frattempo ai carabinieri era giunta la telefonata di una donna, allarmata perché il fratello non era rientrato a casa dalla sua consueta passeggiata serale. Ed allora i carabinieri sono risaliti all'identità della vittima, Antonio Ramunno, 69 anni, operaio in pensione, residente nella zona. I soccorsi erano stati allertati per un presunto malore ma i militari, dopo i primi riscontri, hanno capito che l'ipotesi più probabile era invece quella dell'investimento da parte di un'auto o comunque un mezzo a motore, che poi si è allontanato senza prestare soccorso. I carabinieri stanno quindi cercando testimonianze o immagini di telecamere che possano chiarire cosa è accaduto.