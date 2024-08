Alpi Apuane in festa. Torna la tradizione . Storia, cultura e cibo

Irrinunciabile l’appuntamento annuale con una delle manifestazioni più varie e vivaci della Garfagnana che animerà, come da tradizione, il fine settimana di Careggine dopo il Ferragosto: "Alpi Apuane in Festa". Un turbinio di iniziative incentrate sulla storia, la cultura e, naturalmente, il buon cibo locale; il tutto in una chiave narrativa ricca di suggestioni, con evocazione di spiritelli, streghe e folletti, che si racconta siano idealmente da ascrivere al numero di abitanti dello splendido e misterioso borgo della Garfagnana che palpita nel cuore verde del Parco delle Alpi Apuane. A fare da contraltare all’atmosfera surreale, ci penseranno gli storici signori da Bacciano e di Careggine, nel pomeriggio in corteo con al seguito musici, nobili e popolani che anticiperanno la più che reale disfida tra le squadre composte da abili e potenti lanciatori di forme, in rappresentanza delle tre parrocchie locali, Capricchia, Isola Santa e Capanne e Centro Storico. Questi "tiratori" sono riconosciuti tra i migliori in Italia e daranno vita all’atteso "Palio del Tiro della Forma", inteso come lancio di una forma di formaggio di 30 kg lungo le via principale del paese. Gara entusiasmante, che attrae appassionati in quantità e curiosi di ogni età, tra i quali molti giovani, affascinati da questo storico gioco nel quale a vincere è sempre Careggine e i suoi ospiti, che a fine gara potranno gustare il formaggio oggetto della sfida, offerto a tutti i presenti. Rituali di una piccola e molto vivace comunità, capace di richiamare a ogni appuntamento, con la forza delle idee e della propria storia esaltata nei suoi aspetti più radicati, visitatori in grande quantità La due giorni di Festa, promossa dal Comune di Careggine, guidata dalla prima cittadina Lucia Rossi, dall’attiva Associazione Monte Sembra, dall’Unione Comuni Garfagnana e dal Parco Regionale delle Alpi Apuane, prenderà il via questa mattina alle 9,30 con l’ Olimpiade dei Bambini, per il divertimento dei più piccoli e proseguirà nel pomeriggio, dalle 16, con il Corteo Storico a partire dalla Curtis di Bosa, fino al Palazzo Comunale di Careggine.

Intorno alla 17, poi, lo spettacolare Palio del Tiro alla Forma, che partirà dalla Fontana Vecchia e arriverà fino all’Arco della porta del castello, seguito da una folla di entusiasti tifosi. A vincere sarà la squadra che oltrepasserà per prima l’arco e si aggiudicherà così il prestigioso "Cencio". Dalle 19 di questa sera avvio della "Cena degli Streghi", più una sorprendente esperienza degustativa conviviale tutta da scoprire che un semplice pasto, alla quale seguirà lo spettacolo della coinvolgente "Danza del Fuoco" e la "Disco Paura", con balli in piazza fino a notte fonda. Il consiglio è quello di fermarsi a dormire in zona, in uno dei tanti luoghi di accoglienza presenti, visto che domani la Festa continua per tutta la giornata.

Fiorella Corti