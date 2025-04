All’Orto Botanico le vacanze pasquali dedicate ai più giovani

Martedì 22 aprile, la mattina, dalle 8.30 alle 13.30, all’Orto botanico si svolgerà il Campus di Pasqua organizzato in adesione all’iniziativa S-Passo al Museo promossa dalla Regione Toscana per i musei del territorio.

Il campus è rivolto a bambini da 6 a 11 anni (I-V classe della scuola primaria) e prevede attività all’aperto nell’Orto e momenti laboratoriali, un’occasione per giocare con la botanica e vivere un’esperienza divertente ed istruttiva in compagnia degli esperti e guide dell’associazione Adipa.

Tutte le attività si svolgeranno negli spazi dell’Orto botanico, sia al chiuso che all’aperto. Il ritrovo è fissato tra le ore 8.30 (con flessibilità fino alle ore 9) alla Casermetta San Regolo, con ingresso da via delle Mura Urbane. Le attività inizieranno alle ore 9 e termineranno intorno alle ore 13 (con flessibilità fino alle ore 13.30), con uscita sempre alla Casermetta. A metà mattinata è prevista una pausa merenda. Il numero massimo previsto di partecipanti è 20, ma i Campus saranno attivati con un minimo di 10 iscritti. Si consiglia abbigliamento comodo.

Una iniziativa per trascorrere in modo dinamico e partecipato uno dei giorni di vacanza dalla scuola, in scia alle festività pasquali. E anche per scoprire cose nuove in botanica grazie agli esperti dell’Adipa, associazione botanica e orticolturale.

Nell’Orto Botanico è presente acqua potabile: la borraccia eviterà l’uso di bottiglie di plastica. Per partecipare è necessario iscriversi tramite apposito modulo entro la giornata di oggi, 15 aprile. Per tutte le informazioni di dettaglio è possibile consultare il sito ufficiale online www.ortobotanicodilucca.it