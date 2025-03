Allerta meteo rientrata. Ma le strade della Valle sono disseminate di frane

Un nuovo fine settimana caratterizzato dall’incertezza meteorologica per la Valle del Serchio, quello appena trascorso, con una allerta meteo arancio attivata e, fortunatamente, depotenziata al massimo nei sui effetti estremi, poi trasformata in criticità in codice giallo fino alle 8 di ieri mattina, che ha lasciato sul territorio di molti Comuni ancora diverse situazioni più o meno gravi, vecchie e nuove, da risolvere. Sul fronte delle ultime segnalazioni che domenica hanno interessato le viabilità comunali, in evidenza una caduta massi sulla strada comunale per l’Orecchiella, all’altezza dell’abitato di Vibbiana. La strada collega il capoluogo San Romano in Garfagnana con le frazioni dell’alto Comune. Da un primo sopralluogo effettuato dai dipendenti dell’Ente è emerso che un fenomeno franoso complesso si è innescato dalle pendici della località La Penna, posto a 50 metri di dislivello sopra la strada comunale. L’evento ha, infatti, generato due colate di materiale terroso e detritico che hanno causato il movimento di massi di arenaria Macigno, buona parte dei quali si sono fermati nella piccola contropendenza a monte della strada comunale. In questa località sono state attivate le verifiche sulla stabilità di alcuni massi presenti nella parte alta dell’area di dissesto. Inoltre, dai sopralluoghi effettuati nella mattinata di domenica, è stato possibile verificare anche la formazione di un dissesto a valle della stessa strada comunale, in questo caso, nei pressi dell’attraversamento del Fosso Remonio, e attivato un monitoraggio per verificare eventuali arretramenti a danno della strada stessa.

Sempre nel comune di San Romano in Garfagnana, poi, lungo la strada che conduce alla località Madonna del Bosco, si è verificato uno smottamento di circa 20 metri di estensione nella sua parte inferiore che è andato a interessare una porzione della carreggiata. Il transito non è stato interrotto, ma i tecnici stanno predisponendo un senso unico alternato a vista al quale seguiranno verifiche per un’analisi maggiormente dettagliata del dissesto e della praticabilità della viabilità. Nel comune di Fosciandora si è concluso ieri il monitoraggio dei volontari di protezione civile sul movimento franoso lungo la strada comunale per Lupinaia, come sulla Sr 445 della Garfagnana (che da giovedì a lunesì prossimo sarà chiusa al transito veicolare in zona Molinetto), dove la Provincia aveva richiesto l’aiuto dei volontari di protezione civile per il monitoraggio, sempre alla luce dell’allerta meteo diramata.

A Gallicano, intanto, sono iniziati i lavori di sostituzione delle barriere paramassi, sulla strada comunale Verni-Trassilico, nel tratto a valle del paese di Verni interessato da caduta di materiale già dalla scorsa allerta meteo. Qui, fino a sabato, nella fascia oraria dalle 8 alle 18 è attivo un senso unico alternato, con possibilità di attesa fino a un massimo di 45 minuti, per la presenza di mezzi e lavoratori all’opera sulla sede stradale.

Fiorella Corti