Allarme bomba in hotel. Paura per Caselli in vacanza a Stoccolma

1Paura per una famiglia lucchese in questi giorni in vacanza a Stoccolma e che ha rischiato di trovarsi a tu per tu con un folle che minacciava di far esplodere la hall dell’albergo. “Nell’albergo in cui eravamo alloggiati intorno alle 3 di notte ha suonato l’allarme – racconta Gianmarco Caselli (nella foto), insegnante del Liceo Passaglia e noto musicista lucchese –. Nessuno in realtà ci ha informato ma abbiamo capito che dovevamo uscire in fretta portandoci dietro ciò che potevamo. Ci siamo ritrovati tutti in strada senza capire l’accaduto. Abbiamo visto del fumo, sono arrivati i pompieri ed è lì che abbiamo sentito alcui colpi che ci sembravano spari. A quel punto è arrivata un’altra camionetta, l’uomo che aveva tentato l’attacco era stato placcato fuori dall’edificio e arrestato. Ci hanno spostato in una corte in mezzo a altri edifici, poi di nuovo ’trasferiti’ nella hall di un albergo dove siamo rimasti fino alle 7 del mattino. I poliziotti ci hanno interrogato soprattutto per cercare di capire se l’uomo aveva agito da solo oppure se avesse qualche complice“.

“In albergo siamo rientrati solo stamani mattina alle 7 (ieri per chi legge), in mezzo a una gran puzza di bruciato a attraversando la hall semidistrutta. Abbiamo ricevuto informazioni frammentarie – dice Caselli –, ma pare che l’uomo avesse con se un ordigno e fosse pronto a far saltare la hall dell’albergo. Una bella paura e un po’ di disagio, per fortuna però niente di più“.