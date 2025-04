All’antico monastero de ’I Romiti’. Le note del pianista Philip Dati

FABBRICHE

Imperdibile l’appuntamento di oggi, alle 16.30, con la musica live dove, nel suggestivo scenario del complesso de "I Romiti", antico monastero agostiniano nella Val di Turrite risalente al XIII secolo oggi convertito in una esclusiva e fantastica struttura di accoglienza, arriva Philip Dati. Il maestro, pianista e direttore d’orchestra di calibro internazionale che, dopo aver conseguito il diploma al conservatorio di Lucca, si è affermato nel mondo attraverso un lungo percorso di studi e a innumerevoli esperienze in tutto il globo che lo hanno reso un artista di assoluto livello, accompagnerà gli ospiti presenti a Fabbriche di Vallico in un viaggio immersivo nella grande musica, partendo da Giacomo Puccini e arrivando fino alle più grandi colonne sonore della storia del cinema. Un evento che si preannuncia imperdibile, commentato con entusiasmo anche dal sindaco Michele Giannini: "Continua l’impegno della nostra amministrazione nel tracciare nuove vie di promozione territoriale attraverso l’impegno culturale. Eventi di respiro internazionale come questo sono cruciali, non solo perché ci arricchiscono personalmente come individui, ma anche perché impreziosiscono il nostro territorio di nuove connotazioni che lo rendono più appetibile agli occhi del turista.

Sarà sicuramente una bella festa, nel nome della grande musica e della cultura: ci aspettiamo una grande partecipazione nell’ambito incantevole de "I Romiti" arricchito dalle magistrali note di Philip Dati".

L’evento, a ingresso gratuito, sarà seguito da un buffet, mentre l’arrivo alla struttura sarà facilitato da un servizio di navetta offerto dalla misericordia della Sezione Val di Turrite.

Fio. Co.