All’Agorà lo Scaffale del Ricordo. Taglio del nastro con il senatore Menia

Alla biblioteca civica Agorà ieri è stato inaugurato lo “Scaffale del Ricordo”, uno spazio dedicato a libri sulla storia, l’arte, la letteratura della Venezia Giulia e Dalmazia. L’iniziativa, realizzata dall’amministrazione comunale su proposta del Comitato 10 Febbraio di Lucca, realizza appunto, all’interno della biblioteca civica cittadina, uno spazio dove sarà possibile raccogliere tutti quei testi che trattano della storia e della cultura dell’Adriatico orientale. All’inaugurazione erano presenti, assieme al sindaco Mario Pardini, il vicesindaco Fabio Barsanti, l’assessore alla cultura Mia Pisano, gli assessori Moreno Bruni e Simona Testaferrata e alcuni consiglieri comunali, Sandro Righini per il Comitato 10 Febbraio. Ospite d’onore dell’evento è stato il senatore Roberto Menia, padre e primo firmatario della legge 92/2004 istitutiva del Giorno del Ricordo, che per l’occasione ha voluto donare alla biblioteca il suo libro “10 Febbraio dalle Foibe all’Esodo”. “Un progetto pilota che si aggiunge alle molte iniziative già portate avanti dalla nostra città in memoria delle vittime delle foibe dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale”, ha sottolineato il sindaco Mario Pardini.