Alla scoperta delle radici. Tracciare l’albero genealogico grazie agli archivi storici

Sette incontri per ricostruire la storia della propria famiglia attraverso delle ricerche mirate negli archivi. E’ questo l’intento del corso formativo "Storia di famiglia – Traccia il tuo albero genealogico con gli archivi storici" che si terrà tra giugno e luglio alla biblioteca di San Romano.

Si tratta di un affascinante percorso, che si tiene per la prima volta, gratuito, rivolto a tutti coloro che sono desiderosi di conoscere il proprio passato. Una serie di lezioni utili per appassionati di storia locale e genealogia, ma anche per chi vuole valorizzare la memoria familiare, insegnanti, bibliotecari, chi cerca un’attività culturale coinvolgente e personale. Non serve esperienza, poiché si tratta di lezioni pensate per chi parte da zero.

Il corso si inserisce nel progetto "BiblioCare" finanziato dalla Provincia di Lucca - Ente capofila con BiblioLucca - Rete delle biblioteche e archivi del territorio provinciale – attraverso il bando regionale Giovani e adulti in-formati e vede l’Unione Comuni Garfagnana tra i soggetti partner assieme agli altri referenti del Comitato Tecnico che rappresentano tutti gli istituti della Rete BiblioLucca.

"Questo corso- commenta il sindaco Raffaella Mariani - porta con sé il fascino della ricerca delle proprie radici per scoprire da dove veniamo, cosa che aiuta a capire meglio chi siamo e si inserisce e dà continuità alle attività di animazione già sviluppate dall’Unione Comuni Garfagnana e dal Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano nell’ambito del progetto Parco Appennino nel Mondo".

Informazioni e iscrizioni entro il 10 giugno: 0583-3613400, [email protected].

Dino Magistrelli