Alla scoperta del ’Maestro di Barga’. Il Duomo ospiterà il convegno

Studiosi dalle eccellenze universitarie toscane e dai Musei Vaticani a convegno il prossimo 1° settembre, nel millenario Duomo, per il "Maestro di Barga". Un convegno nazionale dedicato al Tardogotico e al Gotico Internazionale nella Toscana nordoccidentale, ma con particolare attenzione appunto al ‘Maestro di Barga’, un artista del XV secolo ancora anonimo, noto per aver introdotto nel dialetto figurativo lucchese innovazioni provenienti da contesti internazionali.

Questa figura, identificata e studiata da Federico Zeri, è stata oggetto di interesse da parte dei più importanti storici dell’arte, tra cui lo stesso Zeri che gli attribuì la maestosa Croce dipinta presente nel Duomo di Barga, da cui deriva il suo nome. Per questo è stata scelta proprio la cattedrale barghigiana per ospitare il convegno che, realizzato grazie ai contributi concessi dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della Cultura e dal Consiglio Regionale della Toscana, si terrà questa domenica dalle 10 del mattino con un convegno che approfondirà questo artista e il contesto culturale del suo tempo, con la partecipazione di studiosi di assoluto rilievo, esperti nell’ambito delle discipline storico-artistiche, della critica e della storia dell’arte e del restauro.

L’intento degli organizzatori è creare un’occasione importante per discutere della possibile identificazione del Maestro di Barga col senese Simone di Francesco, allievo e collaboratore di Gherardo Starnina a Valencia, avanzata da Andrea De Marchi nel 2012. Nel medesimo convegno saranno anche presentati in anteprima i risultati integrali del restauro di un trittico appartenente ai Musei Vaticani e fatte nuove attribuzioni di opere, per scrivere nuove pagine di Storia dell’arte italiana.

Il convegno è organizzato da Comune di Barga, Unitre Barga, Fondazione Ricci, Propositura di San Cristoforo in Barga e Istituto Storico Lucchese sezione di Barga e patrocinato da Provincia di Lucca, Fondazione Federico Zeri, Unione dei Comuni Garfagnana, Unione dei Comuni Media Valle del Serchio, Arcidiocesi di Pisa, Pro Loco Barga, Cento Lumi; è organizzato con il supporto di Paperlynen Pal Caps, Diversi Impianti, Laboratorio del Digitale, Società Benemerita Giovanni Pascoli, Ambrosia Premium Italian Gin.

