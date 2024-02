Alla libreria Ubik “Gotico rosa“ di Luca Ricci

Luca Ricci presenta il suo ultimo libro “Gotico Rosa” alla libreria Ubik Lucca. Introduce Francesca Fazzi. L’autore torna al racconto per indagare le passioni delle donne e degli uomini dopo la fine del romanticismo.Sette racconti che parlano delle ombre dell’amore. Perché l’amore fa bene ma può, e forse deve, farci anche male. Un libro presentato da Massimo Onofri nell’ambito dei titoli proposti dagli Amici della domenica al Premio Strega 2024 “per la notevole disposizione a inventare trame, per la drammaturgia del personaggio, per la felicità e facilità dei dialoghi, per la singolarità del punto di vista, per la limpidezza della scrittura, ma, soprattutto, per la capacità di contrarre nel breve d’un racconto un destino. Uno dei racconti reca in epigrafe una massima di Cioran: “I sentimenti sinceri presuppongono una mancanza di riguardo verso di s锓. Luca Ricci presenterà il suo “Gotico rosa” (La nave di Teseo Editore) alla Ubik in via Fillungo sabato 2 marzo alle ore 18. Introdurrà l’incontro Francesca Fazzi.