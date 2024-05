Alla ex Cavallerizza il nuovo defibrillatore. Al “taglio“ il Rotary Club e Ungaretti onlus

È la 123esima postazione Dae con defibrillatore che viene realizzata dall’associazione Mirko Ungaretti onlus in provincia, quella che sarà inaugurata sabato scorso, grazie al finanziamento del Rotary Club di Lucca e che si trova nella palestra della ex Cavallerizza Ducale ‘Maria Luisa’. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, oltre al presidente dell’associazione Mirko Ungaretti Onlus, Stefano Ungaretti e al il presidente del Rotary che ha contribuito alla realizzazione del progetto, Giuseppe Lunardini, il dirigente scolastico dell’Istituto ‘Passaglia’ che usufruisce della struttura, Francesco Feola, mentre la Provincia, proprietaria dell’immobile, era rappresentata dal presidente, Luca Menesini. “E’ un’importante occasione - commenta Stefano Ungaretti - per l’associazione, ma anche per gli studenti e gli insegnanti“. Lunardini ha ricordato che il Club negli ultimi anni ne ha installati più di dieci a Benabbio e Tereglio, Celle di Puccini, al Tribunale, Stazione ferroviaria, al Teatro del Giglio, Aquilea e a Brancoli e alla Protezione civile di Castelnuovo di Garfagnana. “A questi, adesso, si aggiunge quello della Palestra Ducale ‘Maria Luisa’, importante in quanto frequentata da tanti giovani“.