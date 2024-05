Alla Ego domani la notte bianca del fitness. Musiche anni ’90 e attività fino all’alba

Domani sera torna ad accendersi per tutta la notte l’appuntamento più atteso, la Ego Fitness Night, la notte bianca del fitness a Lucca, al centro Ego Wellness Resort di San Alessio. Un evento eccezionalmente aperto a tutti (Soci e non) e che unisce la pratica dell’esercizio fisico in tutte le sue sfumature al puro divertimento, dal tardo pomeriggio fino all’alba di sabato 25. L’appuntamento per la notte lucchese più fitness dell’anno, quest’anno ispirata agli Anni ’90, magicamente si svilupperà, a partire dalle 19.30, in tutte le meravigliose aree interne ed esterne del Centro Wellness di San Alessio compreso il magnifico parco esterno e la straordinaria piscina wellness. Libero accesso quindi a tutta una programmazione speciale che si protrarrà fino alle prime luci dell’alba. Dagli ultimi trend del Cardio Fitness e del Functional Training, alle nuove Bike Cycling Technogym, l’esclusivo walking, Calisthenics nell’Egopark, ritrovarsi nelle attività a ritmo più intenso oppure nelle pratiche incentrate sul balance corpo/mente. Il tutto con i Dj set più “infuocati“ con Lorenzo Torelli DJ. Ingresso gratuito ma per gli eventi fitness è consigliata la prenotazione.