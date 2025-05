Alla classe 3AIF del Polo Fermi-Giorgi la borsa di studio dedicata a Ezio Andreotti

Fine anno ricco di soddisfazioni al Polo Fermi Giorgi di Lucca. La classe 3AIF, dell’Istituto Tecnico Tecnologico, si è aggiudicata il primo premio nell’ambito del progetto “Intelligenza artificiale: rischi e opportunità”, vincendo la borsa di studio “Ezio Andreotti” offerta dal Lions Club Antiche Valli Lucchesi. Gli studenti dell’indirizzo informatica, seguiti dal professor Nicola Papazafiropulos, hanno presentato il progetto “IA nell’istruzione. Rischi e opportunità”, riflettendo in modo critico sulle potenzialità e sui pericoli derivanti dall’uso dell’intelligenza artificiale in ambito scolastico: un’opportunità per semplificare la gestione scolastica, personalizzare l’apprendimento e favorire l’inclusione, ma che necessita di una formazione adeguata per un uso consapevole, a supporto e non a sostituzione del ruolo educativo. La premiazione (nella foto) si è svolta mercoledì 28 maggio al Teatro Artè a Capannori, alla presenza degli organizzatori, delle autorità e delle scuole partecipanti. Dalla dirigenza e da tutta la comunità scolastica del Polo Fermi Giorgi, un ringraziamento al Lions Club Antiche Valli Lucchesi, per l’organizzazione e l’accoglienza e i migliori complimenti agli studenti della 3AIF