Alice emoziona con il “suo“ Battiato Grande chiusura per Mont’Alfonso

Una chiusura in grande stile, con un successo scandito da applausi scroscianti e profonde emozioni. Un concerto davvero intenso e coinvolgente quello che martedì sera ha avuto per protagonista Alice con le canzoni del “suo“ Franco Battiato, che hanno suggellato in bellezza l’edizione 2023 del festival “Mont’Alfonso sotto le stelle“.

Una carrellata di brani indimenticabili, spaziando attraverso decenni di successi e di esperienze musicali dell’immortale Maestro, interpretati insieme a Carlo Guaitoli, pianista e storico collaboratore del cantautore siciliano, e Chiara Trentin al violoncello. Da “Uccelli“ a “Lode all’inviolato“, da “L’animale“ a Segnali di vita“, ma anche “Povera patria“, “Summer on a Solitary Beach“, “I treni di Tozeur“ (con cui Battiato e Alice parteciparono all’Eurofestival del 1984) e il loro primo duetto “Chanson egocentrique“, ma anche “E ti vengo a cercare“ senza dimenticare pezzi da brivido come “Prospettiva Nevski“ e “La cura“. Non potevano poi mancare nel bis “Per Elisa“ e “L’era del cinghiale bianco“. Alla fine solo applausi e anche commozione, soprattutto quando Alice saluta tutti e ringrazia Franco Battiato: "Lui è, e sempre sarà, qui attraverso la sua musica...”.

Grande soddisfazione anche per gli organizzatori di questo festival dall’atmosfera unica nello scenario mozzafiato della Fortezza di Mont’Alfonso. "Abbiamo vinto questa bella scommessa culturale, nata non lo dimentichiamo in piena pandemia, siamo alla quarta edizione e il nostro festival andrà avanti...", ha sottolineato il sindaco di Castelnuovo, Andrea Tagliasacchi, affiancato nei saluti sul palco dal sindaco di San Romano, Raffaella Mariani.

“Mont’Alfonso sotto le stelle“ si attesta insomma tra le proposte culturali più apprezzate dell’estate toscana e si conferma volano economico per tutto il territorio della Garfagnana. Oltre 10.000 spettatori hanno partecipato ai 13 spettacoli di questa edizione 2023 che ha visto protagonisti, tra gli altri, Gianni Morandi, Edoardo Bennato, Max Angioni, Pink Floyd Legend, Paolo Hendel, Jonathan Canini... Molti spettatori hanno vissuto appieno il binomio festival territorio, cogliendo l’occasione per una vacanza o un soggiorno. Scusate se è poco.

P.Pac.