Imprenditore di 59 anni muore stroncato da un malore alla festa di paese

Lucca, 30 giugno 2024 – Choc per l’improvvisa e prematura morte dell’imprenditore Aldo Cecchetti, 59 anni. E’ successo tutto in pochi minuti ieri sera, sabato 29 giugno, al campo sportivo di Monsagrati dove si stava svolgendo il memorial calcistico dedicato a Luca Giannecchini, l’operaio 51enne deceduto in un cantiere stradale nel marzo scorso.

Cecchetti, imprenditore del settore della nautica, originario di Ceparana (La Spezia) da tempo si era trasferito con la famiglia a Monsagrati, frazione collinare di Pescaglia, ha accusato il malore mentre era a tavola con la moglie.

Si è accasciato ed ha perso i sensi. Cecchetti è stato subito soccorso da un medico che era presente. E’ stato utilizzato anche il defibrillatore a disposizione dell’impianto, poi l’arrivo dell’ambulanza con i soccorritori che hanno dato il via tutte le manovre di rianimazione e la corsa all’ospedale San Luca. Purtroppo però per l’imprenditore non c’è stato niente da fare.

Cordoglio per la scomparsa viene espresso anche dal sindaco Andrea Bonfanti: “Era una persona molto conosciuta che si interessava alla squadra con grande passione. Ero appena andato via quando ho saputo quello che era successo”.