“Alchemica“, le creazioni di Orlandini

E’ stata inaugurata sabato scorso al museo “Athena“ di via Carlo Piaggia a Capannori la mostra d’arte “Alchemica” di Fabrizio Orlandini, importante artista lucchese, che propone opere artistiche di vario genere realizzate con materiali diversi. Al taglio del nastro, oltre all’artista, sono intervenuti l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti e il curatore della mostra, il critico d’arte Matteo Corati (nella foto con l’artista).

Fabrizio Orlandini, artista poliedrico, si cimenta con grande maestria sia nella scultura che nella pittura e nella realizzzione di gioielli e oggetti di raffinato design. Nell’ultimo decennio ha partecipato a numerose mostre, simposi e rassegne internazionali. Le sue opere si trovano in numerose collezioni private, in Italia e all’Estero, nelle sedi Comunali di Lucca, Capannori, Carrara, Civitella Val di Chiana (AR), nel Museo dei Bozzetti di Pietrasanta e nella Collezione d’Arte Moderna del Museo dell’Hofstra University di New York.

L’esposizione “Alchemica” è visitabile gratuitamente fino al 28 marzo, nei seguenti orari: martedì e giovedì 9-13, venerdì 13-19, sabato 10-13 e 16-19.

Per informazioni tel. 0583 428784 o scrivere all’e-mail [email protected]