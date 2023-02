Albero e avvallamento pericolosi per le moto Due segnalazioni per chiedere di porre rimedio

Alcuni motociclisti portano all’attenzione delle autorità competenti la situazione di due tratti di strada, nelle vicinanze di Pieve Fosciana, da loro ritenuti pericolosi. "Per chi arriva da Villetta-Pontecosi, percorrendo la provinciale, in direzione Pontardeto-Castelnuovo - segnala un motociclista - poco prima di arrivare alla zona artigianale delle Pantaline, si trova una semicurva, dove, sulla destra, è collocata la segnalazione del bivio Mobilart - Diga Enel di Pontecosi. Proprio in questo punto sorge un grosso platano, che presenta una robusta protuberanza o nodo, come si dice noi in dialetto, proprio all’altezza del casco di un motociclista, che, in quel punto, per affrontare meglio la traiettoria, è solito piegarsi sulla destra, rasentando appunto il platano".

"A chi non va in moto - aggiunge - può sembrare un’esagerazione, ma, senza dubbio, per un motociclista è un punto in cui fare molta attenzione. Tra l’altro, come si vede anche nella fotografia, che invio alla stampa, la grossa pianta è più spostata delle altre, verso la carreggiata e questo è il motivo della mia preoccupazione. Il taglio di questo platano sicuramente porterebbe alla soluzione del problema". Il secondo tratto lo segnala Tommaso Teora di Castelnuovo.

"Il problema - spiega - è per i motociclisti che, provenienti dal bivio di Campori, percorrono in discesa, ovviamente sulla destra, l’ultimo tratto verso il ponte sull’Esarulo in direzione Castiglione. Chi viaggia in automobile o anche a piedi non si rende conto del pericolo portato dagli avvallamenti che si trovano proprio sulla parte destra. Le moto sono molto sensibili a questi abbassamenti della sede stradale e possono portare a delle pericolose sbandate. E pensare che il tratto, però per cento metri verso il bivio di Campori, è stato opportunamente asfaltato pochi mesi fa, mentre sono rimasti gli avvallamenti nella seconda metà della discesa, verso il ponte sull’Esarulo".

Dino Magistrelli