Alberi abbattuti e famiglie senza luce

Continuano in città e sul territorio i disagi causati dal maltempo, che negli scorsi giorni si è abbattuto sulla Lucchesia sia con il forte vento che con le piogge. Tantissimi gli interventi dei vigili del Fuoco nelle ultime 48 ore per tegole pericolanti in centro città e alberi caduti in tutto il territorio, tanto che sabato è stato necessario chiamare una squadra in supporto da Siena. Ieri, intorno alle 11 a Sant’Alessio, i vigili del Fuoco di Lucca, grazie all’autoscala, hanno abbattuto un imponente pino domestico che aveva subito danni a seguito delle folate di vento. Si era piegato in maniera pericolosa, minacciando la strada provinciale, costringendo le forze dell’ordine, prima a chiudere il traffico e poi a rimuoverlo.

Forti disagi anche a Gattaoiola, dove l’intero paese è rimasto isolato, al buio e al freddo per oltre 24, dalla mattina di sabato fino al pomeriggio di ieri. Il motivo del disservizio che ha messo in grave difficoltà anziani e famiglie con bambini è stato il forte vento, che ha sradicato un albero. La pianta ha colpito dei cavi elettrici, causando un prolungato black out, andato avanti per ore nonostante le tante segnalazioni da parte dei cittadini. Dopo quasi 25 ore è arrivato il tecnico, che finalmente ha riacceso la luce in tutto il paese. L’ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio non ha risparmiato nemmeno il capannorese, dove per varie ore tante strade sono rimaste senza luci a causa di un guasto alla rete elettrica.

Proteste anche a Lunata, dove alcune famiglie lungo la Pesciatina, senza alberi caduti e senza allagamenti di sorta, si sono trovate immerse in un black out elettrico e senza riscaldamento dalle 10,30 alle 14,30 di sabato e dalla mezzanotte fino alle 8,30 di ieri mattina. Il terzo caso in un mese segnalato a Enel.