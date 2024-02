Al via l’iter per la redazione del piano operativo comunale

L’amministrazione comunale guarda al futuro urbanistico del territorio e giovedì 15 febbraio, alle 21, nella sala consiliare di piazzale Aldo Moro convoca il primo incontro pubblico per illustrare l’avvio del Piano Operativo Comunale, strumento di pianificazione che deciderà l’assetto del territorio per i prossimi 5 anni, attuando le previsioni contenute nel Piano Strutturale Intercomunale (realizzato con Porcari, Altopascio e Villa Basilica), approvato in consiglio comunale e per il quale sono corso le osservazioni dei cittadini. "Parte il percorso per il più importante strumento urbanistico del Comune, che oggi si chiama Piano operativo - spiega l’assessore all’Urbanistica, Giordano Del Chiaro - . L’obiettivo è quello di realizzare uno strumento che sappia interpretare le esigenze e le sfide del territorio e che sia improntato allo sviluppo sostenibile. Le nostre parole d’ordine sono: meno consumo di suolo verde e più spazio e semplicità per la conversione e il recupero dell’esistente. Questo vorrà dire semplificare le regole per convertire, anche a fini residenziali, immobili già esistenti con altri scopi o di dimensioni che fino ad oggi non hanno permesso interventi. Vogliamo consentire un recupero più semplice di quanto esiste, anche attraverso la demolizione e la ricostruzione di edifici come ruderi (posti in collina o centri abitati), capanne e rimesse nei contesti dei nuclei abitativi".

"Semplificheremo il recupero del patrimonio edilizio attraverso la conversione o delocalizzazione degli edifici dismessi o fuori contesto - aggiunge - , come ex capannoni industriali o artigianali e la ricostruzione dei volumi in aree adeguate". Il termine per la presentazione dei contributi al Piano operativo è il 10 marzo 2024 e coincide con quello per le Osservazioni al Piano strutturale intercomunale. I contributi possono essere inviati via Pec all’Ufficio Pianificazione Territoriale, con oggetto “Contributo al Piano Operativo“, all’indirizzo [email protected]. e tramite il link: capannori.comune-online.it/web/sue/seleziona-istanza.