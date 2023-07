Al Tuca Tuca Village la prima gara di karaoke Iscrizioni aperte per la bella serata conviviale

Sono aperte le iscrizioni per la Gara di Karaoke rivolta ai cantanti senza limiti di età o di genere musicale. La gara si terrà sabato al “Tuca Tuca Village”, in via delle Fornaci, 24 a Marginone. I cantanti saranno selezionati da una giuria composta: da Hengy Terraciano, cantante; Ivana Tarantino, cantante di pianobar; Luigi Gariano, tastierista e cantante; Antonella Pera, giornalista pubblicista, organizzatrice di eventi locali e nazionali; Denise Sardelli, organizzatrice di eventi e direttore artistico di eventi musicali. Giuria che avrà il compito di proclamare i tre vincitori, ai quali andrà in premio una targa o coppa e la possibilità di partecipare gratuitamente sia ad un concorso regionale che ad un contest nazionale. La fonica è affidata a Vincenzo Di Napoli. Presenta e introduce Debora Zollo.