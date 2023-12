Al Summer anche gli Swedish House Mafia, “rockstar“ della dance

Arriva un’altra data per il Summer Festival 2024: il 30 giugno, in piazza Napoleone, gli Swedish House Mafia, le “rockstar“ della musica dance, di nuovo insieme in Italia per l’unica data nel nostro paese. I biglietti saranno in vendita dalle 11 di oggi su TicketOne e alla biglietteria del Teatro del Giglio.

Un appuntamento strepitoso quello con la band svedese degli Swedish House Mafia, per un concerto spettacolare all’insegna della grande musica house.

I tre dj e produttori sono di nuovo insieme dopo una lunghissima pausa. Portano in tour il nuovo progetto, il più grande della loro carriera: il Paradise Again World Tour, che per 5 mesi toccherà 29 città in 11 paesi e due continenti.

Nati nel 2008, gli Swedish House Mafia hanno infranto ogni regola della musica elettronica, definendone una nuova grammatica: Steve Angello, Sebastian Ingrosso e Axwell hanno fuso la musica house con lo spavaldo hip-hop, beat-craft, attitudine rock ‘n’ roll e grandiosità degna del grande schermo. Portando la cultura della musica dance dai club alle arene e agli stadi su una scala senza rivali, sono diventati il primo gruppo elettronico ad essere headliner e con “sold out“ al Madison Square Garden nel 2011 ed i primi sul palco principale del Coachella nel 2012. Il gruppo ha ottenuto due nomination consecutive ai Grammy® nella categoria “Best Dance Recording” per il disco di platino nel 2012 e 2013.

Dopo il “Save The World Reunion Tour“ nel 2019, il trio della musica elettronica si è concentrata sull’unica cosa che non aveva ancora fatto, realizzando l’album di debutto del 2022, “Paradise Again“, che ha dato il via a un’altra era per la musica elettronica. Dopo il debutto, il disco è entrato nella Top 10 di sette classifiche mondiali, conquistando il primo posto nella Billboard Top DanceElectronic Albums Chart e nella UK Dance Albums Chart.