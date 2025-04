Al servizio dei fedeli. Giovani volontari in missione a Roma per i funerali del Papa

Misericordie, Croce Rossa Italiana, Anpana, Ordine di Malta, Croce Verde…Sono tantissimi i volontari lucchesi che nelle prossime ore partiranno per Roma per supportare il grande afflusso di persone atteso nella capitale in occasione dell’ultimo saluto a Papa Francesco. Le prime squadre si metteranno in viaggio questa mattina (giovedì) e resteranno a Roma fino a sabato sera. Un secondo gruppo di volontari partirà invece domani, 25 aprile, e rimarrà operativo fino alla sera di domenica.

Ancora una volta, il volontariato toscano – e in particolare quello lucchese – ha risposto con prontezza alla chiamata della colonna mobile della Regione Toscana, attivata fin dai primi momenti dopo l’annuncio della morte del Santo Padre. Tensostrutture, cucine, ambulanze. I volontari lucchesi saranno impiegati nei servizi di assistenza e supporto alla centrale operativa del 112 e saranno operativi ovunque si renda necessario un intervento tempestivo. Dall’associazione Anpana partiranno due volontari, accompagnati da una collega della sezione di Siena.

Dalla Croce Rossa partirà una squadra composta da quattro persone, tra cui un volontario del comitato di Bagni di Lucca. Dalla sede lucchese del Corpo Italiano di soccorso dell’ordine di Malta partiranno tre persone, alcune decine, invece, partiranno dalle delegazioni di tutta la Toscana. A partire anche i volontari delle Misericordie di Lucca e della Piana, che in questi giorni hanno anche allestito spazi per la preghiera. A causa delle troppe disponibilità è ancora in forse la presenza a Roma dei volontari della Croce Verde, che comunque sono già pronti a partire. "Siamo felici di poterci mettere a disposizione per garantire assistenza e sicurezza alla popolazione in un evento di portata storica come questo – dichiarano i volontari –. Siamo molto emozionati".

Giulia Prete