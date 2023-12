Al San Luca si celebra Santa Lucia “Oculistica in continua crescita“

E’ stata celebrata al San Luca la ricorrenza di Santa Lucia, protettrice della vista e invocata contro tutte le malattie degli occhi, presenti le maggiori autorità civili e militari e i rappresentanti dell’Unione ciechi e ipovedenti.

Prima c’è stata la tradizionale funzione religiosa per gli ammalati, i loro parenti e il personale. La Messa, nella cappella al primo piano dell’ospedale, è stata presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti e concelebrata dal parroco dell’ospedale padre Giampaolo Salotti. E’ seguito, nella hall, lo straordinario concerto della banda musicale della brigata paracadutisti Folgore, inquadrata nel Centro addestramento paracadutismo di stanza a Pisa che ha offerto anche alcuni brani natalizi. E’ stata l’occasione per un bilancio dell’attività della struttura di Oculistica diretta dal dottor Fausto Trivella, il quale ha evidenziato che in 14 anni l’unità operativa è cresciuta tanto con tecniche sempre più moderne e innovative, come ha confermato il direttore sanitario del presidio Spartaco Mencaroni, che ha ringraziato il dottor Trivella e la sua equipe.