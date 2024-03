Al Porta Elisa mai una vittoria per l’Olbia

L’Olbia, prossima avversaria della Lucchese domenica alle 14, non ha mai vinto al Porta Elisa nella storia di queste due società. Il bilancio degli ultimi 50 anni, limitatamente alle gare a Lucca, è di 6 successi rossoneri ed altrettanti pareggi in 12 sfide, questa sarà la tredicesima. I sardi sono andati vicinissimi al blitz il 3 febbraio 1985 quando erano in vantaggio per 2-0 a 5 minuti dalla fine. Poi però la gara finì 2-2. Dopo quel pomeriggio i due club non si incontrarono per lungo tempo, salvo ritrovarsi, sempre in terza serie, dopo 31 anni. C’è anche un sonoro 4-0 rossonero nella stagione 1975-76 e ben tre 3-0 per la Pantera che attualmente si trova a galleggiare tra play-out e play-off. L’Olbia, al contrario, è penultima in classifica con il peggior attacco e con la seconda peggior difesa. Mercoledì scorso, nel turno infrasettimanale, ha perso in casa per 4-0 dalla Juventus Next Gen. In trasferta ha vinto solo una volta in questo campionato, lo scorso 10 settembre a Pesaro. E pensare che i bianchi sardi avevano cominciato il torneo con due vittorie. La prima contro il Cesena che ora sta veleggiando verso la B e la seconda a Pesaro. Nel girone di ritorno una vittoria, con l’Arezzo, due pareggi e 8 sconfitte. I numeri fanno capire come il club satellite del Cagliari sia in crisi profonda. La 12ª giornata di ritorno parte domani, 9 marzo, con l’anticipo Perugia-Ancona, due nobili decadute con gli umbri quarti, ma reduci dal tonfo pesante di Chiavari contro l’Entella, 0-5 e marchigiani che hanno battuto la Fermana, ma sono ancora in zona play-out. Lunedì 11 la capolista Cesena, battuta a Carrara dopo 28 risultati utili consecutivi, riceve un Gubbio in salute, quinto in classifica. La Torres, seconda, ha accorciato a meno 9 dai romagnoli e arriva da 5 vittorie in fila, cominciate proprio al Porta Elisa. La strepitosa Carrarese, terza in classifica e reduce da 9 risultati utili, sarà di scena a Pescara, con gli abruzzesi che hanno vinto solo una volta (con la Lucchese) nelle ultime sei gare. L’Arezzo, in quota play-off riceve una Vis Pesaro che cerca, invece, punti salvezza. Infine il Pontedera, assai altalenante, ora settimo, dovrà vedersela con la Juve under 23.

Massimo Stefanini