Al “Majorana“ la sfida sui problemi matematici per il “Pi greco Day“

In occasione del “Pi greco Day“ (0314 appunto) ieri studentesse e studenti del Liceo scientifico Majorana di Capannori, coordinati da alcune insegnanti di Matematica, si sono ritrovati per trascorrere il pomeriggio sfidandosi a suon di numeri. Sul tavolo alcuni problemi da svolgere a gruppi: impegnati circa 70 ragazzi, con squadre del biennio e del triennio, nello spirito di una sana competizione in cui tutti si mettono in gioco, anche contro gli studenti più grandi. E chi ha detto che con la Matematica non ci si possa divertire? In palio... un abbondante rinfresco per tutti i partecipanti.