Al grande concorso coreografico sono attesi oltre 80 gruppi

“Back to The Style 2024“ promette di essere un evento imperdibile per tutti gli appassionati di street dance, con un programma ricco di spettacoli, workshop e competizioni che celebrano la creatività e il talento dei ballerini di tutto il mondo. Nato nel 2011 a Porcari, come un modesto raduno di ballerini locali, ha rapidamente conquistato fama e risonanza a livello nazionale e internazionale. L’evento ha attraversato un percorso di crescita straordinario, diventando un punto di riferimento imprescindibile per la scena della street dance. Da modesti inizi, il Back to The Style si è trasformato in una celebrazione della cultura hip hop, attirando oltre 2.000 ballerini provenienti da tutto il mondo e più di 3.000 spettatori appassionati.

Il concorso coreografico vanta la partecipazione di oltre 80 gruppi, mentre i workshop, frequentati da oltre 400 ballerini provenienti da scuole italiane ed europee, offrono un’opportunità unica di formazione e crescita artistica. L’evento ha guadagnato credibilità e sostegno all’interno della scena hip hop grazie alla partecipazione di ballerini pionieri della scena mondiale, che hanno contribuito a consolidare la reputazione di Back to The Style come un vero e proprio must per tutti gli appassionati di street dance. Sarà anche l’unico evento Italiano ad ospitare 8 dei migliori ballerini street dance italiani scelti da Red Bull, che daranno vita ad una showcase sabato 9 marzo al Real Collegio. Inoltre Red Bull selezionerà proprio qui al Back to the style un ballerino che parteciperà alle battle, per farlo entrare nella top 8 che parteciperà alla finale Italiana Red Bull Dance Your Style in programma a luglio.

R.G.