Al convento dell’Angelo domenica la messa di Giacomo Puccini

Speciale evento al Convento dell’Angelo sopra Ponte a Moriano con la Messa di Gloria di Giacomo Puccini. Il concerto – suggestivo per musica e per ambientazione – si svolgerà domenica 30 giugno alle 19 con il coro Chorvereinigung San Augustin di Vienna, Direzione Maestro Gustav Kuhn su musiche trascritte per due pianoforti dall’Accademia di Montegral. L’Accademia di Montegral, fondata dal Maestro Kuhn nel 1992, è la concretizzazione di questa idea. Essa ha sede, dal novembre del 2000, al Convento dell’Angelo, una grande e prestigiosa struttura di proprietà dei Padri Passionisti immersa nel verde dei monti che circondano la piana di Lucca. Servizio navetta gratuito disponibile dal parcheggio di Ponte a Moriano (dietro il Teatro) dalle ore 17 in poi e ritorno dalle ore 20. È gradito un contributo di 15 eruo a sostegno dell’Accademia di Montegral – Convento dell’Angelo. Per ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri 0583-406504 348-6040906., Accademia di Montegral - www.montegral.co.